«Челси» договорился о трансфере защитника из «Аталанты»

«Челси» завершает переговоры по подписанию защитника «Аталанты» Марко Палестры. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

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Трансфер 21-летнего итальянца оценивается более чем в 55 миллионов евро. Лондонский клуб переманил игрока у «Интера», где тот начинал карьеру. В контракт включены проценты с перепродажи.

В сезоне 2024/25 Палестра на правах аренды выступал за «Кальяри», сыграв 32 матча. Защитник был признан лучшим защитником Серии А по итогам чемпионата. В его активе 87% успешных отборов и 1,2 чистого отбора за игру.

Палестра — воспитанник «Интера», позже перешедший в «Аталанту». С бергамасским клубом он участвовал в Лиге Европы УЕФА 2023/24, сыграв 14 матчей и выиграв турнир. Дебютировал за «Аталанту» в декабре 2023-го против «Ракува».