Глушенков высказался о борьбе с «Краснодаром»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков высказался о противостоянии с «Краснодаром» в Мир РПЛ.

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– Тебе нравится, что у вас сейчас есть сильный конкурент? Раньше ведь наверняка раздражало, когда кто-то побеждал досрочно.

– Если говорить вообще про сильных конкурентов, то я рад, что они есть. Да, если сейчас посмотреть на отставание третьего места от первого и второго – оно составляет больше десяти очков. И если бы не было «Краснодара», такой отрыв был бы между золотом и серебром. Поэтому чемпионат стал интереснее.

Но раньше досрочные чемпионства «Зенита» меня не бесили – я вообще тогда в «Крыльях» еще играл. А когда перешел в «Локо», «Зенит» победил только в последнем туре, – сказал Глушенков.