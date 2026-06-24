Глушенков высказался о борьбе с «Краснодаром»

Глушенков о борьбе с «Краснодаром»: «РПЛ стала интереснее, без них был бы большой отрыв между золотом и серебром. Но досрочные чемпионства «Зенита» меня раньше не бесили»
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков высказался о противостоянии с «Краснодаром» в Мир РПЛ.
– Тебе нравится, что у вас сейчас есть сильный конкурент? Раньше ведь наверняка раздражало, когда кто-то побеждал досрочно.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
– Если говорить вообще про сильных конкурентов, то я рад, что они есть. Да, если сейчас посмотреть на отставание третьего места от первого и второго – оно составляет больше десяти очков. И если бы не было «Краснодара», такой отрыв был бы между золотом и серебром. Поэтому чемпионат стал интереснее.
Но раньше досрочные чемпионства «Зенита» меня не бесили – я вообще тогда в «Крыльях» еще играл. А когда перешел в «Локо», «Зенит» победил только в последнем туре, – сказал Глушенков.