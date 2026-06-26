Тренер "Енисея" прокомментировал срыв трансфера Батракова в ПСЖ

Ташуев оценил срыв трансфера Батракова в "ПСЖ"
Главный тренер "Енисея" Сергей Ташуев прокомментировал несостоявшийся переход полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова во французский "Пари Сен-Жермен".
По мнению Ташуева, в том, что этот переход не состоялся, могут быть свои плюсы.
"Нет никакой трагедии в том, что трансфер Батракова в "ПСЖ" сорвался. Ему туда пока рано. Алексей молодой, у него вся карьера впереди. Может, оно и к лучшему. Зато будет стабильно получать игровое время, может, сумеет привести "Локомотив" к трофею", — передаёт слова Ташуева "Советский спорт".
В прошлом сезоне Алексей Батраков провёл за "Локомотив" 36 матчей, забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач. Контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 28 млн евро.
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