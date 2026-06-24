«Барселона» поздравила Месси с днем рождения

«Барса» поздравила Месси с 39-летием: «Еще один год празднования величия. С днем рождения, Лео! 🐐🎂»
«Барселона» поздравила своего экс-нападающего Лионеля Месси с днем рождения.
Сегодня игроку сборной Аргентины и «Интер Майами» исполнилось 39 лет.
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Каталонский клуб выложил изображение аргентинца в красно-гранатовой форме.
«Еще один год празднования величия. С днем рождения, Лео! 🐐🎂» – говорится в сообщении «Барселоны».
Месси выступал в системе «блауграны» с 2001 по 2021 год.