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«Барса» поздравила Месси с 39-летием: «Еще один год празднования величия. С днем рождения, Лео! 🐐🎂»

Sports.ru

«Барселона» поздравила своего экс-нападающего Лионеля Месси с днем рождения.

«Барселона» поздравила Месси с днем рождения
© Sports.ru

Сегодня игроку сборной Аргентины и «Интер Майами» исполнилось 39 лет.

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Каталонский клуб выложил изображение аргентинца в красно-гранатовой форме.

«Еще один год празднования величия. С днем рождения, Лео! 🐐🎂» – говорится в сообщении «Барселоны».

Месси выступал в системе «блауграны» с 2001 по 2021 год.

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