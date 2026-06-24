Джикия вернулся в РПЛ

Пресс-служба московского «Локомотива» объявила о переходе в клуб центрального защитника Георгия Джикии. Экс-капитан «Спартака» пополнил состав железнодорожников на правах свободного агента.

Ранее Джикия выступал за вторую команду «Локомотива», нальчикский «Спартак», «Амкар», московский «Спартак», «Химки» и турецкий «Антальяспор». В прошлом сезоне 32-летний защитник провёл 15 матчей в рамках турецкой Суперлиги и забил два гола.

«Локомотив» завершил прошлый сезон на третьем месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар».