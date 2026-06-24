Мостовой оценил переход Джикии в «Локомотив»

Переход бывшего капитана «Спартака» Георгия Джикии в «Локомотив» обусловлен желанием игрока заработать в новом клубе, заявил «Матч ТВ» бывший футболист «красно‑белых» Александр Мостовой.

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В среду пресс‑служба «Локомотива» сообщила, что Джикия подписал контракт с клубом до июня 2027 года.

— Как оцените решение Джикии перейти в «Локомотив»?

— Конечно, правильное решение, для Джикии так вообще отличное. Он же в Турции не смог закрепиться. Странно было, что когда его в «Спартаке» не продлили, его никто в России не забрал. Потому что этот защитник спокойно мог три‑четыре года играть в нашем чемпионате. А может, он сам захотел попробовать вариант за границей. Теперь вернулся. Для «Локомотива» отличное приобретение.

— Тот факт, что бывший капитан «Спартака» теперь будет играть за другую московскую команду, не вызывает удивления?

— Сейчас на это никто не смотрит. Забудьте про это, елки‑палки. Чего мы только в футболе не видели! Кто это будет вспоминать? Сейчас многие и не вспомнят, что он был капитаном «Спартака». Главное — деньги. Люди понимают, что есть деньги — есть будущее, нет денег — нет будущего, — сказал Мостовой «Матч ТВ».

Джикии 32 года. Он является воспитанником железнодорожников. На протяжении карьеры выступал за нальчикский «Спартак», дзержинский «Химик», пермский «Амкар», московский «Спартак», «Химки». Последним клубом защитника был турецкий «Антальяспор». В составе «красно‑белых» Джикия становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. За сборную России защитник сыграл 44 матча и забил 2 гола.