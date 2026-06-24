Выяснилось, на какой срок Джикия заключил контракт с "Локомотивом"

Стало известно, на какой срок Георгий Джикия заключил контракт с "Локомотивом".

- Соглашение с 32-летним защитником, который находился в статусе свободного агента, рассчитано до июня 2027 года, - сообщает пресс-служба "Локомотива".

Ранее стало известно, что Георгий Джикия на правах свободного агента перешел в столичный "Локомотив". Напомним, что в прошлом сезоне Джикия выступал за турецкий "Антальяспор" - в его составе россиянин вышел на поле в 17 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Ранее он был игроком подмосковных "Химок", московского "Спартака", нальчикского "Спартака" и пермского "Амкара". В ноябре текущего года россиянину исполнится 33 года.