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Футболист "Спартака" может продолжить карьеру в "Крыльях Советов"

Rusfootball

Полузащитника "Спартака" предложили "Крыльям Советов".

Игрока "Спартака" предложили "Крыльям Советов"
© Rusfootball

По информации источника, представители полузащитника "Спартака" Антона Зиньковского предложили футболиста "Крыльям Советов". Самарцы раздумывают над предложением и рассматривают других игроков.

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В сезоне-2025/26 полузащитник московского "Спартака" Антон Зиньковский выступал на правах аренды за "Сочи". В составе южан он вышел на поле в 31 встрече во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Ранее он был игроком самарцев, а также выступал за "Чертаново". На счету полузащитника три матча в составе сборной России.

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