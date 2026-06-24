Глушенков: столетие «Зенита» не откладывали

Глушенков о юбилее «Зенита»: «Он не отложен, как кто-то говорит. Сезон столетия только что завершился, если посчитать – все логично»
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков считает логичным, что клуб отмечал столетний юбилей в сезоне-2025/26.
– Недоброжелатели вас троллили, что клуб перенес столетие. Как ты на это реагировал?
– Да по барабану, если честно. Это не отложенное столетие, как кто-то говорит или не понимает. Насколько я понимаю, клуб изначально закладывал программу столетия на весь свой сотый год: выставка, документальный фильм, мероприятия в городе, шеврон и другие вещи – это наше право. А если посчитать, то сезон нашего столетия действительно только что завершился 25 мая, когда «Зениту» исполнился 101, и мы вступили в свой новый век.
– Может быть. Но выглядело так, что в клубе не умеют проигрывать.
– Мне кажется, в вопросе столетия все логично. Все правильно посчитали, – сказал Глушенков.
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