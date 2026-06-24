Месси сравнили с Юрием Гагариным

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов рассказал, что при упоминании нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси ему приходит на ум известный космонавт и лётчик Юрий Гагарин, ставший первым человеком в космосе. Свой легендарный полёт Гагарин совершил 12 апреля 1961 года.

— Маг, волшебник, инопланетянин. Что ещё приходит на ум при упоминании фамилии Месси?

— Он как Юрий Гагарин, ставший первым человеком, полетевшим в космос.

— Аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Могли себе представить в 2022 году, когда он держал кубок мира над головой, что подобное случится в Америке?

— Это потрясающее достижение. Месси 39 лет, это его шестой чемпионат мира. Но не будем забывать, что за ним по пятам идёт Килиан Мбаппе, который, скорее всего, в скором времени станет новым рекордсменом. Есть еще Эрлинг Холанд и многие другие, которые ещё будут творить историю, — приводит слова Титова «Матч ТВ».