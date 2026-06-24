Экс-игрок "Динамо" продолжит карьеру в клубе РПЛ

Макаров продолжит карьеру в клубе РПЛ - источник
Экс-игрок "Динамо" Денис Макаров подпишет контракт с клубом РПЛ.
По информации источника, Денис Макаров пройдет медосмотр, после чего отправится в Самару, где подпишет контракт с "Крыльями Советов" на один год без опции продления. Зарплата футболиста составит 3 миллиона рублей в месяц.
Напомним, что в первой части сезона Макаров выступал за московское "Динамо", однако в зимнее трансферное окно на правах свободного агента ушел в "Кайсериспор". За турецкий клуб вингер не отметился результативными действиями в 13 встречах.
Рыночная стоимость 28-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 1,2 миллионов евро, ранее он выступал за казанский "Рубин", "Нефтехимик" и "Оренбург".
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