Названы претенденты на приз вратарю сезона имени Яшина

Агкацев, Акинфеев, Максименко, Адамов, Митрюшкин претендуют на на приз вратарю сезона в России имени Яшина
«Коммерсант» назвал 13 футболистов, претендующих на приз лучшему вратарю российского футбольного сезона имени Льва Яшина.
Приз вручается с 1960 года. На первом этапе голосуют читатели.
На награду претендуют: Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Максим Бориско («Балтика»), Виталий Гудиев («Акрон»), Александр Дегтев («Сочи»), Александр Максименко («Спартак»), Никита Медведев («Пари НН»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Богдан Овсянников («Оренбург»), Сергей Песьяков («Крылья Советов»), Евгений Ставер («Рубин»), Рустам Ятимов («Ростов»).
По итогам сезона-2024/25 награду получил Агкацев.
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