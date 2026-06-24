Игрок "Ростова" близок к переходу в "Ахмат"

Футболист "Ростова" близок к переходу в "Ахмат" - журналист Карпов
Полузащитник "Ростова" может продолжить карьеру в "Ахмате".
По информации источника, полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин близок к переходу в "Ахмат" за 200 миллионов рублей - футболист согласовал контракт с грозненцами до 2030 года и прошел медосмотр.
В минувшем сезоне Щетинин провел за ростовчан во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 2,8 миллионов евро, контракт 24-летнего полузащитника с южанами рассчитан до лета 2028 года. Также на счету Щетинина один матч в составе сборной России.
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