Моуринью объяснил свое возвращение в «Реал»

Жозе Моуринью: «Не отрицаю любовь к «Реалу». Поэтому я и возвращаюсь»
Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью объяснил свое возвращение любовью к клубу.
Этим летом Моуринью возглавил «Реал» во второй раз в свей карьере.
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«Я не отрицаю свою любовь к «Реалу», и именно поэтому я возвращаюсь. Пришло время сохранять спокойствие, анализировать, общаться, задавать вопросы и отвечать на них, вести свободный и честный диалог», – сказал Моуринью в интервью Vanity Fair.