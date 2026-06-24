Экс-президент «Локомотива» оценил возможный уход Монтеса из клуба

Наумов: возможный уход Монтеса – это большая потеря для «Локомотива»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможный уход защитника Сесара Монтеса из московского клуба.
«Уход Монтеса – это большая потеря для «Локомотива». Тем более, что в центральной зоне у «Локомотива» последнее время большие проблемы. Конечно, Джигит поможет, но сразу игроком старта он не будет. «Локомотиву» бы желательно Монтеса удержать, потому что и Морозов, и Погостнов не всегда стабильны в игре. Так что, думаю, «Локомотиву» даже требуется усиление в центре обороны. Да, Джикия как-то поможет, но в полной мере заменить Монетка трудно», — сказал Наумов корреспонденту Vprognoze.ru.
Ранее агент Монтеса сообщил, что переговоры с «Локомотивом» по новому клубу приостановлены на время чемпионата мира — 2026. Ранее сообщалось, что Монтес хочет покинуть клуб. По данным СМИ, защитник был близок к уходу зимой, но его уговорили остаться до конца сезона-2025/2026 и пообещали отпустить летом.
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