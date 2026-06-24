"Урал" представил нового тренера

Уральцы объявили о пополнении в тренерском штабе команды. Григорий Любимов стал новым тренером вратарей главной команды "Урала".

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Об этом проинформировала пресс-служба клуба.

Ранее специалист работал с голкиперами "Урала-2".

Любимов - воспитанник уральского футбола, его тренерская карьера длится девять лет. С 2018 года он работал в системе второй комонды екатеринбуржцев.