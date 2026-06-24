"Урал" представил нового тренера вратарей
Уральцы объявили о пополнении в тренерском штабе команды. Григорий Любимов стал новым тренером вратарей главной команды "Урала".
Об этом проинформировала пресс-служба клуба.
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Ранее специалист работал с голкиперами "Урала-2".
Любимов - воспитанник уральского футбола, его тренерская карьера длится девять лет. С 2018 года он работал в системе второй комонды екатеринбуржцев.
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