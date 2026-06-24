Супруга Неймара заявила, что не считает себя «трофейной женой»

Жена Неймара: «Люди думают, что мы «трофейные жены», сидим дома и не работаем. Но у меня свое дело, я сама оплачиваю счета»
Супруга форварда сборной Бразилии Неймара, инфлюенсер и предприниматель Бруна Бьянкарди, заявила, что не считает себя «трофейной женой».
«Люди думают, что мы «трофейные жены», которые сидят дома и не работают. Я отвечаю: подождите минутку, у меня есть свое дело, я плачу своей команде, выплачиваю зарплаты. Я сама зарабатываю и самостоятельно оплачиваю счета», – сказала Бьянкарди в подкасте Elas Que Jogam.
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Отметим, что аккаунт Бруны Бьянкарди в инстаграме насчитывает 15,6 млн подписчиков.
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