РФС объявил о расширении полномочий VAR перед сезоном-2026/2027
Российский футбольный союз (РФС) объявил о расширении полномочий видеоассистента рефери перед стартом сезона-2026/2027. Как сообщает официальный сайт РФС, изменения вступают в силу 1 июля 2026 года, но уже применяются на матчах чемпионата мира — 2026 в США, Канаде и Мексике.
С нового сезона VAR может помочь главному арбитру в ситуациях, когда:
• игроку явно ошибочно показывается вторая желтая карточка
• игроку показывается жёлтая или красная карточка, когда нарушение совершено другим игроком
• ошибочно назначается угловой удар, если решение может быть изменено немедленно и/или без задержки возобновления игры (применяется по решению организатора соревнований)
Соответствующие изменения также внесены в протокол VAR. Добавлено требование к игрокам покинуть поле на одну минуту в случае остановки игры из-за предполагаемой травмы, проведения медицинского осмотра или оказания помощи на поле. Кроме того, появилась возможность снаряжать судей, помощников и четвёртых арбитров нательными камерами.
Алексей Гасилин: «Франция должна была больше забивать Ираку, но пока они играют вполоборота»
Шаман, проклявший Кейна перед матчем Англии и Ганы (0:0) на ЧМ: «Теперь я освобожу Харри, чтобы он забил в следующей игре. Пусть не обижается»
Месси о будущем: «Рано или поздно мое тело сдаст, но пока я получаю удовольствие. Просить Бога о еще одном ЧМ было бы чересчур»