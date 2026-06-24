Агент Глебова обозначил цели игрока на сезон

Агент Глебова обозначил цели игрока "Динамо" на предстоящий сезон
Павел Банатин, агент полузащитника "Динамо" Данила Глебова, ответил на вопрос, какие цели его клиент ставит перед собой в новом сезоне.
"К новому сезону Данил подходит с исключительно позитивными эмоциями. Он отлично провел отпуск, поэтому готов приносить пользу команде. Он чувствует большую ответственность перед тренерским штабом, руководством и болельщиками клуба. Будет работать не покладая рук. Цели на сезон самые максимальные, это же "Динамо", — сказал агент.
Данил Глебов присоединился к московскому "Динамо" в феврале 2025 года. Его нынешний контракт с клубом действует до конца декабря 2030-го. В минувшем сезоне РПЛ 26-летний полузащитник принял участие в 21 матче за бело-голубых, к котором отличился одной голевой передачей. Также на счету хавбека 5 игр в прошедшем розыгрыше Кубка России.
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