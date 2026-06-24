Агент Глебова обозначил цели игрока на сезон

Павел Банатин, агент полузащитника "Динамо" Данила Глебова, ответил на вопрос, какие цели его клиент ставит перед собой в новом сезоне.

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"К новому сезону Данил подходит с исключительно позитивными эмоциями. Он отлично провел отпуск, поэтому готов приносить пользу команде. Он чувствует большую ответственность перед тренерским штабом, руководством и болельщиками клуба. Будет работать не покладая рук. Цели на сезон самые максимальные, это же "Динамо", — сказал агент.

Данил Глебов присоединился к московскому "Динамо" в феврале 2025 года. Его нынешний контракт с клубом действует до конца декабря 2030-го. В минувшем сезоне РПЛ 26-летний полузащитник принял участие в 21 матче за бело-голубых, к котором отличился одной голевой передачей. Также на счету хавбека 5 игр в прошедшем розыгрыше Кубка России.