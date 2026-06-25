Гендиректор «Атлетико» прокомментировал интерес «Барселоны» к Альваресу

Генеральный директор мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Хиль прокомментировал интерес «Барселоны» к нападающему клуба Хулиану Альваресу.

Ранее футболист публично заявил о желании покинуть «Атлетико»; «Барселона» является одним из клубов, заинтересованных в его трансфере. Напомним, что согласно правилам ФИФА футболист может вести переговоры с любым клубом за шесть месяцев до истечения его контракта. Соглашение Альвареса с «Атлетико» рассчитано до лета 2030-го года.

««Барселона» проявляет к нам неуважение; они думают, что могут нас принизить, что мы слабые или глупые. Но на самом деле они показывают миру свой собственный стиль поведения. Они лгут нам, игроку, СМИ, а также своим собственным болельщикам. Они пытаются убедить всех, что могут позволить себе трансфер, на который на самом деле не способны. Это не первый раз, когда «Барселона» поступает подобным образом, и футбольный мир прекрасно об этом знает. В прошлом году они сделали нечто очень похожее с Нико Уильямсом и «Атлетиком»», – приводит слова Хиля EFE.

Сейчас Альварес находится в расположении сборной Аргентины для участия в ЧМ-2026. В последнем туре группового этапа турнира аргентинцы встретятся с командой Иордании (28 июня).