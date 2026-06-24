Назван самый сексуальный футболист мира
Нигерийского вратаря Мадука Окойе прозвали самым сексуальным футболистом мира. Об этом сообщает портал SCMP.
Несмотря на то, что Нигерия не прошла квалификацию на чемпионат мира по футболу, 26-летний вратарь сборной стал звездой соцсетей из-за привлекательной, по мнению болельщиц, внешности. Футболист ростом 1,9 метра привлек особенное внимание после товарищеского матча Нигерии против Португалии — ролики с его участием набрали миллионы просмотров в TikTok.
Благодаря вирусным видео и фото количество подписчиков Окойе в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) выросло до 1,3 миллиона меньше чем за месяц.
«Честно говоря, я не был к готов к такой популярности. Со мной уже случались подобные моменты славы, но никогда не было подобного масштаба», — признался сам футболист в интервью журналистке Джой Эджарии.
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