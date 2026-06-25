ФИФА разрешила российским сборным до 15 лет сыграть на чемпионате мира
Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет принять участие в чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба организации. Турнир состоится с 22 по 31 октября в Азербайджане.
«Совет ФИФА одобрил проведение турнира для юношей и девушек в возрастной категории до 15 лет, Бюро совета приняло решение провести чемпионат мира и фестиваль ФИФА среди игроков до 15 лет 2026 года в Азербайджане. В первом турнире среди юношей смогут принять участие команды всех ассоциаций-членов ФИФА. Второй турнир, запланированный на 2027 год, будет проводиться исключительно среди команд девушек. Начиная с 2028 года ФИФА будет приглашать все ассоциации-члены к участию в двух отдельных соревнованиях — с командами юношей и девушек до 15 лет соответственно», — сказано в заявлении ФИФА.
С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров из-за специальной военной операции на Украине.
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