Сборная ЮАР по футболу впервые вышла в плей-офф ЧМ

Футболисты сборной ЮАР обыграли Южную Корею со счетом 1:0 и заняли второе место в группе А, впервые в своей истории выйдя в плей-офф чемпионата мира по футболу.

В заключительном туре в группе А прошли два матча: Мексика - Чехия и ЮАР - Южная Корея. Участие в 1/16 финала ранее гарантировали себе только мексиканцы, а три оставшихся команды сохраняли шансы на выход из группы.

Южноафриканская сборная смогла добиться победы над корейцами. Судьбу встречи решил всего один гол, автором которого стал на 63-й минуте Тхапело Масеко.

Хозяева турнира - мексиканцы не оставили сборной Чехии никаких шансов. В первом тайме команды голов забить не смогли, а после перерыва точные удары Матео Чавеса, Хулиана Киньонеса и Альваро Фидальго принесли крупную победу.

По ходу матча тренерский штаб сборной Мексики выпустил на поле 40-летнего голкипера Гильермо Очоа. Это произошло на 78-й минуте. Мексиканец стал первым вратарем в истории, сыгравшим на шести чемпионатах мира.

В итоге сборная Мексики стала в группе А первой - 9 очков, второе место заняли южноафриканцы - 4 очка. У сборной Южной Кореи - 3 очка и у чешской команды - 1 балл.

В 1/16 финала мексиканцы сыграют с командой, занявшей третье место в группе C/E/F/H/I. А сборная ЮАР встретится с командой Канады.