Назван самый проверяемый на допинг футбольный клуб РФ в 2026 году

Игроков московского "Спартака" чаще футболистов других российских клубов тестировало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в первые пять месяцев 2026 года. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Всего за пять месяцев РУСАДА проверило на допинг 13 спартаковцев. По два раза были протестированы Руслан Литвинов, Александр Максименко, Илья Помазун и Антон Заболотный, по одному - Никита Массалыга, Владислав Саусь, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Даниил Денисов, Игорь Дмитриев, Александр Довбня, Илья Самошников и Даниил Зорин.

Российское антидопинговое агентство также протестировало по шесть игроков "Оренбурга" и "Балтики", по четыре - московского "Динамо" и "Рубина", три - из ЦСКА, по два - из "Акрона", "Ахмата" и "Краснодара", одного - из "Ростова". Всего с января по май было проверено 43 игрока Российской премьер-лиги.