Экс-футболист "Динамо": Кокорин мог бы играть в "Барселоне"

Экс-игрок "Динамо" Шарль Каборе назвал самого сильного футболиста, с которым он играл в России.

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По словам Каборе, Кокорин - самый сильный футболист, с которым он играл в России.

- Кокорин. Жалко, что он не смог реализовать свой талант. Когда я познакомился с ним в первый раз и увидел его на тренировках, я был в шоке. Никогда не видел, чтобы футболисты так играли. По своему потенциалу он мог бы точно играть в "Барселоне", - приводит слова Каборе "Матч ТВ".

В минувшем сезоне Александр Кокорин провел за кипрский "Арис" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет один забитый мяч. По окончании сезона стало известно, что российский форвард покинул клуб на правах свободного агента.

Ранее Кокорин был игроком московского "Динамо", петербургского "Зенита", столичного "Спартака", "Сочи" и итальянской "Фиорентины". Всего на его счету 251 матч в чемпионате России, 67 забитых мячей и 33 результативные передачи.