Экс-игрок "Краснодара" назвал лучшего футболиста клуба

Каборе назвал лучшего футболиста "Краснодара": он мне как сын
Экс-игрок "Краснодара" Шарль Каборе назвал лучшего футболиста "быков".
По словам Каборе, Сперцян - лучший футболист "Краснодара".
В сезоне-2025/26 Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 42 матча и записал на свой счет 14 забитых мячей и 18 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего полузащитника в 25 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.
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