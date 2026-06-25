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Каборе назвал лучшего футболиста "Краснодара": он мне как сын

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Экс-игрок "Краснодара" Шарль Каборе назвал лучшего футболиста "быков".

Экс-игрок "Краснодара" назвал лучшего футболиста клуба
© РИА Новости

По словам Каборе, Сперцян - лучший футболист "Краснодара".

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- Конечно, Сперцян! Он мне как сын. Помню его с академии. Я помогал ему, когда он начинал, - приводит слова Каборе "Матч ТВ".

В сезоне-2025/26 Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 42 матча и записал на свой счет 14 забитых мячей и 18 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего полузащитника в 25 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.

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