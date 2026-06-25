Тренер Гаджиев высказался о допуске российских юниоров на ЧМ

«Ждём возвращения основной сборной России». Гаджиев — о допуске ФИФА команд U-15
Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев высказался о решении Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) допустить российские команды до 15 лет на чемпионат мира.
«Эту новость мы ждали. Процесс возвращения неминуем. Как можно без России проводить какие-то соревнования? Решение об отстранении было сугубо политическим, а спорт стал инструментом политиков. Буквально недавно состоялось заседание МОК, где обсуждался вопрос связанный с политизацией спорта. Говорить — это одно, но сложно сделать. Но изначальные традиции и состояли в том, чтобы спорт был вне политики. А футбол — это спорт номер один. Неизбежно всё приведёт к заседанию различных федераций, где более здравые люди определят, что санкции не должны распространяться на спортсменов, особенно мальчишек. Ждём, когда допустят основную сборную России, наших профессионалов. Это тоже неизбежно. Новости приятные и правильные», — заявил Гаджиев в интервью корреспонденту «Совспорта» Дмитрию Бебякину.
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Сборные России всех возрастов были отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.
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