Норвежский лыжник Клэбо рассказал, как начал болеть за «Манчестер Юнайтед»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо рассказал, как начал болеть за «Манчестер Юнайтед».

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«Болеть за «Юнайтед» было вполне естественно. Это началось еще в раннем детстве, когда там играл Сульшер. Это была лучшая команда в то время, и это было само собой разумеющимся», – сказал 29-летний спортсмен.

Клэбо также вспомнил, как мать «обманом» заставляла его бегать по лесу по утрам, утверждая, что это улучшит его выносливость на футбольном поле. Йоханнес в детстве любил играть в футбол с друзьями.