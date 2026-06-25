В Госдуме отреагировали на допуск сборной России до ЧМ

В Госдуме РФ отреагировали на допуск сборной России U-15 до чемпионата мира
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал допуск сборной России U-15 до чемпионата мира.
По словам Свищева, допуск россиян - первый шаг по восстановлению наших команд.
- Это очень серьезная новость. Это первый шаг по восстановлению наших ребят. Нам так долго обещали, говорили последние годы, что допустят молодежь. Поэтому считаю, что сейчас это историческое решение и первый шаг к допуску наших взрослых футболистов, - цитирует Свищева "СЭ".
Ранее ФИФА сообщила, что сборная России до 15-ти лет допущена до участия на чемпионате мира - турнир пройдет в Азербайджане с 22 по 31 октября текущего года. Напомним, что сборные России всех возрастов и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. Сообщалось, что в ближайшее время ФИФА будет допускать молодежные сборные до международных соревнований.
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