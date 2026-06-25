«Лацио» выплатит компенсацию за расторжение контракта из-за беременности

Женская команда «Лацио» получила предписание выплатить компенсацию своей бывшей футболистке Майе Готберг после того, как было установлено, что клуб незаконно расторг с ней трудовой договор из-за беременности.

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Спортивный арбитражный суд (CAS) присудил выплатить Готберг более 69 000 евро того, как «Лацио» расторг трудовые отношения с 28-летней футболисткой, сообщившей о своей беременности летом 2024 года.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов FIFPro назвала это дело «новаторским», добавив, что оно «устанавливает важный прецедент в отношении конфиденциальности медицинской информации, связанной с беременностью». В заявлении говорится, что это первый случай, когда CAS присудил компенсацию футболистке после того, как установил, что клуб незаконно расторг трудовые отношения из-за беременности.

Готберг регулярно выходила в стартовом составе «Лацио» в сезоне 2023-24, когда команда вышла в Серию А, и стороны договорились о новом контракте на сезон-2024-25, хотя окончательный документ так и не был подписан. До официального оформления контракта девушка обнаружила, что беременна, и сообщила об этом «Лацио». Клуб утверждал, что контракта не существует, поскольку Готберг не подписала черновые варианты, и соглашение не было зарегистрировано и одобрено Итальянской футбольной федерацией (FIGC).

Готберг должна была прибыть в Рим 18 июля для медицинского обследования и предсезонной подготовки, при этом «Лацио» должен был организовать проживание и встречу в аэропорту. Однако футболистка не смогла поехать из-за тошноты, усталости и рвоты.

Клуб сослался на неявку Готберг в Рим и переговоры с «Пармой» как на доказательство того, что она отказалась от предложенного контракта. «Парма» проявляла интерес, но сообщения показали, что ее агент посоветовал клубу искать другую футболистку.

CAS отклонил доводы «Лацио», не найдя убедительных доказательств того, что агент Готберг сообщил о намерении расторгнуть соглашение, и постановил, что юридически обязывающий контракт существовал до того, как стало известно о беременности.

Суд сослался на согласованные финансовые условия между Готберг и «Лацио», два проекта контрактов, ее включение в группу WhatsApp для игроков и договоренности о ее возвращении в Рим как на основания для признания контракта действительным.

Комиссия постановила, что клуб не смог доказать, что его решение не связано с беременностью Готберг. В решении от 26 мая 2026 года CAS частично удовлетворил апелляцию Готберг и отменил решение Палаты по разрешению споров ФИФА от марта 2025 года, отклонившей ее иск.

Шведская футболистка требовала 96 000 евро в качестве компенсации за расторжение трудового договора и 32 000 евро за разглашение информации о своей беременности. CAS присудил 64 000 евро – стоимость предложенного годового контракта – плюс 5% процентов, начиная с 7 августа 2024 года.

Также суд присудил шведке 5 333 евро в качестве компенсации за нарушение ее личных прав, с процентами, начисляемыми с 21 июля 2024 года. Арбитражная комиссия сочла информацию о беременности конфиденциальной медицинской информацией, затрагивающей частную жизнь и личное достоинство Готберг.

CAS отказал в выплате дополнительной шестимесячной зарплаты, сославшись на неподписанный и незарегистрированный контракт, юридическую сложность дела и неверную, но «простительную» юридическую оценку «Лацио», и не обнаружил недобросовестности или злонамеренности со стороны клуба.

«Лацио» отрицал дискриминацию и то, что кто-либо из сотрудников разглашал информацию о беременности, но CAS установил, что помощник тренера сообщил об этом игрокам без согласия Готберг, нарушив тем самым обязанность клуба защищать ее медицинскую информацию.