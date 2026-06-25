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Вендел прибыл на сбор «Зенита». Команда начала подготовку к сезону шесть дней назад

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Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел прибыл на учебно-тренировочный сбор команды, сообщила пресс-служба клуба. Сине-бело-голубые начали подготовку к новому сезону шесть дней назад.

Вендел прибыл на сбор «Зенита» с почти недельным опозданием
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В зимнюю паузу Вендел опоздал на сборы «Зенита» на одну неделю, за что был оштрафован на € 700 тыс. (по € 100 тыс. за каждый день отсутствия). Позднее председатель правления клуба Константин Зырянов вернул бразильцу половину штрафа в качестве подарка за чемпионство. Летом 2023 года Вендел опоздал на 32 дня, на летних сборах 2025-го опоздание составило 28 дней.

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