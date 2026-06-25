Соболев и Мостовой подкололи Вендела

«Сначала в кассу давай». Соболев и Мостовой подкололи прибывшего на сборы «Зенита» Вендела
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой и Александр Соболев пошутили по поводу прибытия полузащитника Вендела на сборы сине-бело-голубых. В опубликованном пресс-службой «Зенита» видео Мостовой, увидев бразильца, потёр глаза и сказал: «Я не выспался или что?», в то время как Соболев, похлопав Вендела по плечу, заявил: «Сначала в кассу давай».
В зимнюю паузу Вендел опоздал на сборы «Зенита» на одну неделю, за что был оштрафован на € 700 тыс. (по € 100 тыс. за каждый день отсутствия). Позднее председатель правления клуба Константин Зырянов вернул бразильцу половину штрафа в качестве подарка за чемпионство.
Летом 2023 года Вендел опоздал на 32 дня, на летних сборах 2025-го опоздание составило 28 дней.
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