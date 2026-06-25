«Крылья Советов» продлили контракт с боснийским игроком

Самарские «Крылья Советов» продлили контракт с боснийским полузащитником Амаром Рахмановичем, сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

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Соглашение с 32‑летним рассчитано на год и включает опцию продления ещё на один сезон.

— Амар Рахманович — квалифицированный и опытный футболист, важный игрок для «Крыльев». Главный тренер нашей команды Сергей Булатов просил руководство клуба, чтобы Рахмановича сохранили. Мы эту задачу выполнили. Надеюсь, что Амар и дальше будет приносить пользу нашему клубу и еще не раз порадует наших болельщиков результативными действиями, — заявил генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов.

Рахманович перешел в «Крылья Советов» из турецкого «Коньяспора» в сентябре 2022 года. Всего в составе самарской команды он провёл 91 матч, забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач.