Выяснилось, сколько миллионов заплатил Вендел за опоздание на сборы «Зенита»

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел заплатил €500 тыс. (или 43 млн рублей) за опоздание на летние сборы команды. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

19 июня футболисты петербургского клуба прошли медосмотр, а 21 числа начались официально сборы. 20 июня главный тренер петербургской команды Сергей Семак сообщил, что Вендел вовремя в расположение команды не явился.

В начале 2026 года в СМИ появилась информация о намерении «Зенита» оштрафовать своего бразильского полузащитника Вендела на €700 тыс. (около 62 миллионов рублей) за опоздание на зимние сборы команды. Сумма штрафа складывается по схеме «100 тысяч евро за каждый день пропуска». Футболист ведет себя подобным образом не в первый раз, ранее он уже опаздывал к началу сборов команды.

17 мая петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» в 30-м туре РПЛ со счетом 1:0 и выиграл чемпионат России, обойдя главного конкурента — «Краснодар» — на два балла. Сразу после победы в «Зените» пообещали вернуть Венделу часть денег, которые он заплатил за опоздание на зимние сборы.