Жирков подрался на поле

Юрий Жирков ударил соперника в любительском матче.

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Ситуация произошла во время матча любительской лиги Москвы, где Юрий Жирков выступает за "Новую Ригу". На ролике видно, как на нем сфолил футболист "Медилы", после чего экс-игрок "Челси" ударил соперника в лицо и был удален.

Жирков является чемпионом Англии и пятикратным чемпионом России, победителем Кубка УЕФА, обладателем Кубка Англии и шести Кубков России. В 2022 году он завершил профессиональную карьеру.

На данный момент российский специалист занимает должность ассистента главного тренера в московском "Динамо".