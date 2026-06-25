"Краснодар" готов расстаться с двумя игроками

"Краснодар" готов расстаться с двумя нападающими - источник
Два футболиста "Краснодара" могут сменить команду в летнее трансферное окно.
По информации "Спорт-Экспресса", руководство чемпионов России готово отпустить Олакунле Олусегуна и Дэвида Кобнана Мозеса, если поступят предложения об аренде.
Олусегун прошлый сезон провёл в "Пари НН", где регулярно выходил на поле. В 31 матче нигериец забил пять мячей и четырежды ассистировал партнёрам.
Что касается Мозеса, то 23-летний форвард остался в составе "Краснодара" и в сезоне-2025/26 появился на поле в 16 встречах во всех турнирах. За это время он записал на свой счёт два гола и одну результативную передачу.
Константин Генич: «Медиафутбол на шаг впереди большого футбола. Все, что появляется на ЧМ, в Медиалиге интегрировали раньше»
Неймар о сборной Бразилии: «Винисиус – наш главный игрок сегодня. Он в невероятной форме, помогает нам, решает исход матчей»
Волна ливней и гроз ожидается в районе проведения матча Франции и Норвегии. Ранее игру французов с Ираком прерывали из-за сильнейшего дождя