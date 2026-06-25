"Краснодар" готов расстаться с двумя игроками

Два футболиста "Краснодара" могут сменить команду в летнее трансферное окно.

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По информации "Спорт-Экспресса", руководство чемпионов России готово отпустить Олакунле Олусегуна и Дэвида Кобнана Мозеса, если поступят предложения об аренде.

Олусегун прошлый сезон провёл в "Пари НН", где регулярно выходил на поле. В 31 матче нигериец забил пять мячей и четырежды ассистировал партнёрам.

Что касается Мозеса, то 23-летний форвард остался в составе "Краснодара" и в сезоне-2025/26 появился на поле в 16 встречах во всех турнирах. За это время он записал на свой счёт два гола и одну результативную передачу.