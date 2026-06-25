Полузащитник «Барселоны» поделился мнением о о возможном переходе Альвареса

Педри высказался о возможном переходе Альвареса в «Барселону»
Полузащитник «Барселоны» Педри поделился мнением о нападающем «Атлетико Мадрид» Хулиане Альваресе, который, возможно, перейдет в каталонский клуб.
«Мне очень нравится Хулиан как игрок, я всегда говорил, что хочу видеть в «Барселоне» великих игроков. Надеюсь, если переход состоится, добро пожаловать», — приводит слова Педри Diario AS.
Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в трансфере Альвареса, а сам футболист публично заявил о желании покинуть мадридский клуб. Соглашение Альвареса с «Атлетико» рассчитано до лета 2030-го.
Сейчас форвард находится в расположении сборной Аргентины для участия в ЧМ-2026.
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