Полузащитник «Барселоны» поделился мнением о о возможном переходе Альвареса

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился мнением о нападающем «Атлетико Мадрид» Хулиане Альваресе, который, возможно, перейдет в каталонский клуб.

«Мне очень нравится Хулиан как игрок, я всегда говорил, что хочу видеть в «Барселоне» великих игроков. Надеюсь, если переход состоится, добро пожаловать», — приводит слова Педри Diario AS.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в трансфере Альвареса, а сам футболист публично заявил о желании покинуть мадридский клуб. Соглашение Альвареса с «Атлетико» рассчитано до лета 2030-го.

Сейчас форвард находится в расположении сборной Аргентины для участия в ЧМ-2026.