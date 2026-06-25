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Жиркова могут отстранить на два месяца после драки в матче - источник

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Экс-полузащитник сборной России Юрий Жирков рискует получить серьёзное наказание после удаления в матче любительского чемпионата Москвы.

Жирков рискует получить серьезное наказание за драку
© ФК "Динамо"

По информации Mash на спорте, бывшего футболиста могут дисквалифицировать как минимум на два месяца. Как рассказал президент турнира Николай Гордеев, помимо отстранения, Жиркову также грозит денежный штраф в размере до 50 тысяч рублей.

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Инцидент произошёл во встрече с участием команды "Новая Рига", за которую выступал Жирков. После нарушения правил в его адрес экс-футболист ответил ударом соперника в лицо, за что был удалён с поля.

Сейчас Жирков входит в тренерский штаб московского "Динамо", где занимает должность помощника главного тренера.

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