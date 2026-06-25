Жирков рискует получить серьезное наказание за драку

Жиркова могут отстранить на два месяца после драки в матче - источник
Экс-полузащитник сборной России Юрий Жирков рискует получить серьёзное наказание после удаления в матче любительского чемпионата Москвы.
По информации Mash на спорте, бывшего футболиста могут дисквалифицировать как минимум на два месяца. Как рассказал президент турнира Николай Гордеев, помимо отстранения, Жиркову также грозит денежный штраф в размере до 50 тысяч рублей.
Инцидент произошёл во встрече с участием команды "Новая Рига", за которую выступал Жирков. После нарушения правил в его адрес экс-футболист ответил ударом соперника в лицо, за что был удалён с поля.
Сейчас Жирков входит в тренерский штаб московского "Динамо", где занимает должность помощника главного тренера.
Константин Генич: «Медиафутбол на шаг впереди большого футбола. Все, что появляется на ЧМ, в Медиалиге интегрировали раньше»
Неймар о сборной Бразилии: «Винисиус – наш главный игрок сегодня. Он в невероятной форме, помогает нам, решает исход матчей»
Волна ливней и гроз ожидается в районе проведения матча Франции и Норвегии. Ранее игру французов с Ираком прерывали из-за сильнейшего дождя