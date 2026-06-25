«МЛ Витебск» раскрыл причину увольнения тренера Адиева

Белорусский футбольный клуб «МЛ Витебск» в Telegram‑канале подтвердил увольнение россиянина Магомеда Адиева с поста главного тренера.

Ранее об отставке Адиева сообщила юридическая компания, которая представляет его интересы. В заявлении «МЛ Витебск» отмечается, что тренер уволен за прогул.

— Экс‑главный тренер футбольного клуба «МЛ Витебск» Магомед Адиев уволен за прогул без уважительных причин, — говорится в заявлении.

Адиев работал в команде с апреля нынешнего года. Под его руководством «МЛ Витебск» провел семь матчей, в которых одержал четыре победы, потерпел два поражения и один раз сыграл вничью.

«МЛ Витебск» — действующий чемпион Белоруссии. После 12 туров нынешнего сезона чемпионата страны команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 25 очков, и отстает на четыре очка от минского «Динамо».