«Ахмат» подписал полузащитника из «Ростова»

Кирилл Щетинин стал игроком «Ахмата».

Грозненский клуб объявил о переходе 24-летнего полузащитника из «Ростова». Стороны подписали контракт на 4 года.

Щетинин выступал за ростовчан с 2021 года. В составе команды он провел 161 матч, забил 11 голов и отдал 21 результативную передачу.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.