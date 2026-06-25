«Ахмат» подписал полузащитника из «Ростова»

Кирилл Щетинин стал игроком «Ахмата».
Грозненский клуб объявил о переходе 24-летнего полузащитника из «Ростова». Стороны подписали контракт на 4 года.
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Щетинин выступал за ростовчан с 2021 года. В составе команды он провел 161 матч, забил 11 голов и отдал 21 результативную передачу.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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