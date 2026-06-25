Фернандеш принял решение о будущем в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш принял решение остаться в команде, несмотря на интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, 31-летний футболист не проводил официальные переговоры с руководством манкунианцев до чемпионата мира, однако он уже сообщил товарищам по команде и окружению о намерении остаться. Подчёркивается, что португалец хочет отыграть в «Манчестер Юнайтед» ещё минимум год.

Фернандеш играет за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.