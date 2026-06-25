«Челси» добился прогресса в переговорах о покупке игрока сборной Франции

«Челси» продвигается в переговорах о покупке защитника сборной Франции — TEAMtalk
«Челси» добился прогресса в переговорах о переходе центрального защитника сборной Франции и «Кристал Пэлас» Максанса Лакруа. Об этом сообщает TEAMtalk.
По информации источника, 26-летний футболист открыт к переходу в стан «синих». Подчёркивается, что приобретение Лакруа должно стать не единственным усилением в центре обороны команды.
В минувшем сезоне Лакруа принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.
На текущий момент Лакруа в составе сборной Франции играет на чемпионате мира 2026 года.
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