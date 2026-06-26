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«Бавария» и Лаймер согласовали контракт до 2029-го. Защитник будет зарабатывать 10 млн евро в год с учетом бонусов

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«Бавария» договорилась с Конрадом Лаймером о продлении контракта.

«Бавария» согласовала новый контракт с защитником
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29-летний защитник подпишет соглашение с мюнхенским клубом до 2029 года, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Скоро об этом объявят официально.

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Австриец будет зарабатывать около 10 миллионов евро в год с учетом бонусов до уплаты налогов.

В прошлом сезоне Бундеслиги Лаймер провел 29 матчей, забил 3 гола и отдал 9 результативных передач. Его статистика – здесь.

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