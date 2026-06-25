Фелипе Аугусто близок к переходу в «Зенит»

Бразильский полузащитник Фелипе Аугусто находится на завершающем этапе переговоров о переходе в «Зенит». Об этом сообщил турецкий журналист Хасан Тюнджел в эфире канала HT Spor. По словам журналиста, стороны обсуждают трансфер на сумму 15+5 млн евро. «Зенит» начал тренировочные сборы 3-4 дня назад, и главный тренер клуба стремится как можно раньше пополнить команду новым игроком.

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В связи с этим переговоры по трансферу ускорились. Тюнджел отметил, что сделка ожидается в ближайшее время. 22-летний бразилец играет за турецкий «Трабзонспор». В сезоне 2024/25 он забил 15 голов в 40 матчах и помог клубу выиграть Кубок Турции.