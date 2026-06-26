Бразильские фанаты назвали Сафонова героем

Бразильские фанаты назвали голкипера сборной России и «ПСЖ» Матвея Сафонова героем.

– Вы знаете, кто такой Матвей Сафонов?

– Конечно. Вратарь, который принес мир Бразилии. Так много радости для нас.

Почему? Потому что мы ненавидим «Фламенго», а он обосрал «Фламенго». Он один из самых особенных вратарей.

Он герой Бразилии. Мы любим Россию. Мы ненавидим «Фламенго» и любим Сафонова. Он спас нас. Он очень симпатичный парень, – сказали фанаты сборной Бразилии.

Напомним, Матвей Сафонов отбил 4 пенальти и помог «ПСЖ» обыграть «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти) в финале Межконтинентального кубка ФИФА.