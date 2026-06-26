Чемпионат мира 2026 года стал самым посещаемым в истории

Международная федерация футбола официально объявила, что чемпионат мира 2026 года установил новый исторический рекорд по совокупной посещаемости турнира.

Это достижение было зафиксировано во время матча группового этапа между сборными Германии и Эквадора. На момент встречи, в которой эквадорцы одержали победу со счетом 2:1, общее количество болельщиков, посетивших все матчи чемпионата мира с начала турнира, составило 3 605 357 человек.

Это позволило обновить предыдущее достижение, которое продержалось почти 32 года. Прошлый рекорд был установлен на чемпионате мира 1994 года, проходившем также в США.

Тогда суммарная аудитория турнира составила 3 587 538 зрителей.

Турнир завершится 19 июля, а действующими чемпионами являются футболисты сборной Аргентины.