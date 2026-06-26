$75.6385.77

Чемпионат мира 2026 года стал самым посещаемым в истории

Российская Газетаиещё 5

Международная федерация футбола официально объявила, что чемпионат мира 2026 года установил новый исторический рекорд по совокупной посещаемости турнира.

Чемпионат мира 2026 года стал самым посещаемым в истории
© Российская Газета

Это достижение было зафиксировано во время матча группового этапа между сборными Германии и Эквадора. На момент встречи, в которой эквадорцы одержали победу со счетом 2:1, общее количество болельщиков, посетивших все матчи чемпионата мира с начала турнира, составило 3 605 357 человек.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Это позволило обновить предыдущее достижение, которое продержалось почти 32 года. Прошлый рекорд был установлен на чемпионате мира 1994 года, проходившем также в США.

Тогда суммарная аудитория турнира составила 3 587 538 зрителей.

Турнир завершится 19 июля, а действующими чемпионами являются футболисты сборной Аргентины.

Российская Газета: главные новости
Спортс: главные новости