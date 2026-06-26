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Немцы проиграли Эквадору на ЧМ-2026, сформировались 4 пары плей-офф. Главное к утру

Чемпионат.com

Поражение сборной Германии в матче с Эквадором в заключительном туре группы E на ЧМ-2026, стала известна четвёртая пара плей-офф чемпионате мира по футболу 2026, волевая победа в компенсированное время сборной Турции в матче США на ЧМ-2026.

Немцы проиграли Эквадору на ЧМ-2026, сформировались 4 пары плей-офф. Главное к утру
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Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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  1. Сборная Германии проиграла Эквадору в заключительном туре группы E на ЧМ-2026.
  2. Стала известна четвёртая пара плей-офф ЧМ-2026.
  3. Сборная Турции вырвала победу на восьмой добавленной минуте у США на ЧМ-2026.
  4. Результаты матчей ЧМ по футболу 2026 на 25 июня 2026.
  5. Кот-д'Ивуар обыграл Кюрасао и вышел в плей-офф ЧМ-2026. Команда Адвоката выбыла из турнира.
  6. Сборная Японии сыграла вничью со Швецией в заключительном туре группы F на ЧМ-2026.
  7. Сборная Нидерландов обыграла Тунис в матче заключительного тура ЧМ-2026.
  8. Сборная Парагвая сыграла вничью с командой Австралии в матче 3-го тура группы D на ЧМ-2026.
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