Немцы проиграли Эквадору на ЧМ-2026, сформировались 4 пары плей-офф. Главное к утру
Поражение сборной Германии в матче с Эквадором в заключительном туре группы E на ЧМ-2026, стала известна четвёртая пара плей-офф чемпионате мира по футболу 2026, волевая победа в компенсированное время сборной Турции в матче США на ЧМ-2026.
Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборная Германии проиграла Эквадору в заключительном туре группы E на ЧМ-2026.
- Стала известна четвёртая пара плей-офф ЧМ-2026.
- Сборная Турции вырвала победу на восьмой добавленной минуте у США на ЧМ-2026.
- Результаты матчей ЧМ по футболу 2026 на 25 июня 2026.
- Кот-д'Ивуар обыграл Кюрасао и вышел в плей-офф ЧМ-2026. Команда Адвоката выбыла из турнира.
- Сборная Японии сыграла вничью со Швецией в заключительном туре группы F на ЧМ-2026.
- Сборная Нидерландов обыграла Тунис в матче заключительного тура ЧМ-2026.
- Сборная Парагвая сыграла вничью с командой Австралии в матче 3-го тура группы D на ЧМ-2026.
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