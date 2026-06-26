Нидерландский футболист погиб в 28 лет

Нидерландский футболист погиб в возрасте 28 лет после несчастного случая
Нидерландский футболист Матс Гротенбрег погиб в возрасте 28 лет после несчастного случая на воде. Об этом сообщает телеканал ESPN.
Гротенбрег погиб после столкновения с лодкой во время купания в зоне отдыха "Мукерплас" (Лимбург, Нидерланды).
Известность футболист получил в 2023 году, когда, выступая за любительский клуб "Геркулес", забил победный мяч в дополнительное время матча Кубка Нидерландов с "Аяксом". Встреча завершилась со счетом 3:2, а амстердамский клуб выбыл из турнира. На протяжении карьеры он также выступал за нидерландские молодежные академии ПСВ и "Витесса", а позднее играл за клуб " ТОП Осс".
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