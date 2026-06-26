Новичок "Балтики" поделился впечатлениями от работы с Талалаевым

Защитник "Балтики" Максим Шнапцев рассказал, какие первые впечатления испытал после начала работы с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

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Шнапцев перешёл в калининградскую команду из "Пари НН" этим летом за 500 тыс. евро.

"Это требовательный, но справедливый специалист. Обсудили мою роль на поле, была индивидуальная теория, поговорили о разных моментах игры, где мне нужно прибавлять", — отметил Шнапцев в беседе с "Матч ТВ".

В прошлом сезоне Максим Шнапцев провёл за "Пари НН" 25 матчей, в которых отметился 3 голевыми передачами. Контракт футболиста с "Балтикой" рассчитан до 2030 года.