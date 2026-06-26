Невеста Роналду раскрыла, до какого возраста будет играть футболист

Джорджина Родригес, невеста Криштиану Роналду, в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскрыла, как форвард в 41 год может сохранять мотивацию, чтобы продолжать играть на высоком уровне.

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«Невероятно, что и по сей день он сохраняет ту же мотивацию в футболе, что была у него в день нашей встречи. Не бывает так, чтобы он не отдал всего себя. И когда люди спрашивают, когда он закончит… Откровенно говоря, он может играть до 50 лет», — рассказала она.

Португалия одержала победу над сборной Узбекистана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча завершилась со счетом 5:0. В первом тайме Криштиану Роналду оформил дубль, а еще одним точным ударом отметился Нуну Мендеш. Во втором тайме Абдувохид Нематов забил в собственные ворота, а Рафаэл Леау установил окончательный счет матча.

В группе K Португалия занимает второе место, набрав четыре очка, у Узбекистана нет набранных баллов. Лидирует в этом квартете национальная команда Колумбии, которая во втором туре обыграла ДР Конго и набрала шесть баллов. В заключительном туре Португалия сыграет с Колумбией 28 июня. Матч начнется в 2:30 по московскому времени. В то же время сыграют Узбекистан и ДР Конго.